Въпросът къде хранителните продукти са по-евтини - в България или Гърция, отново привлича вниманието на потребителите след присъединяването на страната ни към еврозоната и на фона на инфлацията. На този фон NOVA проверява цените на традиционния четвъртъчен фермерски пазар в Сидерокастро, разположен на 40 километра от Сандански, където интересът на българските потребители също е засилен.

Всяка седмица, в четвъртък, централната улица на Сидерокастро се освобождава от автомобилите, за да бъде заета от търговски сергии. На тях се предлагат дрехи, хранителни продукти, различни пособия и стоки на местни производители. Според част от българските посетители пазаруването там е по-изгодно.

„Цените са малко по-добри. Не са като в България. Особено цената на мандарината, цената на портокала, цената на лимона. За 5 кила мандарини - за 4 евро ще ги вземеш. Лимоните са горе-долу, малко по-скъпички, но и те се ядват. Така че цените са много по-изгодни, отколкото в България. Цената на рибата също е евтина, даже има и на промоция. Докато при нас в България си ни лющят, и то яката”, посочва български купувач.

Друг български посетител също посочва, че близостта на пазара до Сандански прави пътуването изгодно: „До Сандански са 40 км, значи много по-на сметка е да дойдеш на пазар в Сидерокастро. Има много промоции, които са истински. В Сандански пазарът е по-скъп от тук. Качеството е различно. Тук качеството е много по-добро”.

Търговците на пазара също отчитат добрите отношения с българските си клиенти.

„Можем да кажем, че българите, щом са тук, значи са щастливи, значи им харесва. А ние, освен пазаруването, ги имаме и като приятели. Те не само пазаруват, ние не ги виждаме само като пари, виждаме ги и като приятели преди всичко”, посочва търговец на пазара. Там килограм пиле струва 3,50 евро, филе - 8,50 евро, бутчета - 4,50 евро, а крила - 2,50 евро.

Не всички български посетители обаче смятат, че пазаруването в Гърция е по-изгодно. „В Сандански на пазара има по-малки цени. Домати има за 1,20 евро. А тук някои неща са по-евтини - боб си купих за 3 евро. Месото е на нашите цени. Тук има 7 евро, филе даже. Рибата също е много скъпа, в България също. Зеленчукът държи много голяма цена. А колко е истински, не знам. Може би е химия. Кестенът е много скъп, мандарината също”, отбелязва друг посетител.