Общо 14 пътнотранспортни произшествия са регистрирани в страната през последните 24 часа. При инцидентите са пострадали 16 души, съобщават от Министерството на вътрешните работи на официалния си сайт.

В столицата са отчетени 34 леки катастрофи.

От началото на ноември са регистрирани 316 пътни инцидента. При тях 34 души са загинали, а 442 са получили наранявания. Статистиката от началото на годината показва общо 6095 катастрофи, с 449 загинали и 7597 ранени.