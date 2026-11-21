Лукас Петков е футболистът с най-много спечелени единоборства в германската Бундеслига от началото на сезон 2026/27. Според официалната статистика на първенството към 15 ноември играчът на Елверсберг води в класацията със 120 успешни дуела.

Битката за първото място е оспорвана. Ибрахим Маза от Байер Леверкузен е втори със 117 спечелени единоборства, а Лаурин Курда от Падерборн е трети със 116. Само четири успешни дуела разделят първите трима.

Челната петица допълват Хенес Беренс от Аугсбург със 113 и Игор Матанович от Фрайбург със 109. Класацията отчита общия брой спечелени единоборства във всички мачове от началото на сезона.