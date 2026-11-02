Лукас Петков: Българският футбол върви напред, не изключвам нищо за Евро 2028

Лукас Петков е оптимист за бъдещето на българския футбол и вярва, че националният отбор може да се пребори за силно класиране в своята група от Лигата на нациите. В интервю за италианския журналист Джанлука Ди Марцио футболистът на Елверсберг коментира още целите на клуба си в Бундеслигата и възможността България да участва на Евро 2028.

„Българският футбол върви напред и ситуацията се подобрява. Има възможност нещата да станат още по-позитивни и за националния отбор. Имаме шанс да завършим на второ място в нашата група от Лига на нациите С, а с много късмет дори можем да се преборим за първата позиция, ако спечелим следващите два мача. Аз съм оптимист“, заяви Петков.

Българинът не пожела да прави прогноза за европейските квалификации, преди да стане ясен жребият. Собственият му път с Елверсберг обаче го е убедил да не отписва възможности.

„Що се отнася до Евро 2028, първо трябва да видим как ще бъде съставена групата ни, но не искам да изключвам нищо“, каза той и посочи победата на Елверсберг с 4:1 над Майнц в Бундеслигата като пример за нещо, което преди две години му е изглеждало малко вероятно.

Петков подчерта, че въпреки доброто представяне на отбора основната цел остава запазването на мястото в германския елит. Според него Елверсберг може да печели точки както у дома, така и като гост, ако продължи да играе със същата свобода.

Като причини за възхода на клуба националът посочи спокойствието, добрата организация и целенасочената трансферна политика. По думите му търпението към грешките на младите футболисти им помага да израстват, а по-слабият медиен натиск позволява на отбора да работи без излишна драма след загубите.

„Не изчисляваме колко точки са ни необходими. Искаме просто да спечелим колкото се може повече. Стремим се да играем своя футбол както у дома, така и като гости, а в края ще видим докъде сме стигнали“, добави Петков.