Националът Лукас Петков отпадна от Купата на Германия

частието на Елверсберг с българския национал Лукас Петков в турнира за Купата на Германия приключи, след като тимът претърпя поражение с 0:2 като домакин от Дармщат. Сблъсъкът от втория кръг (1/16-финали) се разви изцяло по вкуса на гостите, които нанесоха своя ранен удар още в 6-ата минута чрез Ларс Кел.

Откритието на Мъри Стоилов с два гола срещу отбора на Лукас Петков

Втората част започна по аналогичен начин и единадесет минути след подновяването на играта Милан Смит удвои преднината на Дармщат, фиксирайки крайното 0:2. Халфът Лукас Петков започна в стартовите единадесет на домакините и остана на терена до последния съдийски сигнал. Другият българин в състава на гостите - Фабиан Нюрнбергер, все още лекува травма и изобщо не попадна в групата за мача.

В останалите срещи от вечерта изненади липсваха: Борусия Мьонхенгладбах се справи рутинно с Карлсруе след 2:0, докато Кьолн буквално разглоби елитния Унион Берлин, разгромявайки го с внушителното 5:0.

орусия Дортмунд премина през нови инфарктни минути срещу Вердер Бремен, но намери място на 1/8-финалите. Сблъсъкът на „Сигнал Идуна Парк“ предложи истинско зрелище и завърши при резултат 3:2. Победният гол реализира Марсел Забицер в третата минута от добавеното време.