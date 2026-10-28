Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Националът Лукас Петков отпадна от Купата на Германия

Националът Лукас Петков отпадна от Купата на Германия
БТА

Българинът записа цял мач, но неговият Елферсберг загуби от Дармщат

частието на Елверсберг с българския национал Лукас Петков в турнира за Купата на Германия приключи, след като тимът претърпя поражение с 0:2 като домакин от Дармщат. Сблъсъкът от втория кръг (1/16-финали) се разви изцяло по вкуса на гостите, които нанесоха своя ранен удар още в 6-ата минута чрез Ларс Кел.

Откритието на Мъри Стоилов с два гола срещу отбора на Лукас Петков

Втората част започна по аналогичен начин и единадесет минути след подновяването на играта Милан Смит удвои преднината на Дармщат, фиксирайки крайното 0:2. Халфът Лукас Петков започна в стартовите единадесет на домакините и остана на терена до последния съдийски сигнал. Другият българин в състава на гостите - Фабиан Нюрнбергер, все още лекува травма и изобщо не попадна в групата за мача.

В останалите срещи от вечерта изненади липсваха: Борусия Мьонхенгладбах се справи рутинно с Карлсруе след 2:0, докато Кьолн буквално разглоби елитния Унион Берлин, разгромявайки го с внушителното 5:0. 

орусия Дортмунд премина през нови инфарктни минути срещу Вердер Бремен, но намери място на 1/8-финалите. Сблъсъкът на „Сигнал Идуна Парк“ предложи истинско зрелище и завърши при резултат 3:2. Победният гол реализира Марсел Забицер в третата минута от добавеното време.

Още по темата

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Български национал с гол и асистенция в мач с четири дузпи

Български национал с гол и асистенция в мач с четири дузпи

Лукас Петков изведе Елверсберг до сензация срещу Леверкузен

Лукас Петков изведе Елверсберг до сензация срещу Леверкузен

Български национал и отборът му правят фурор в Германия

Български национал и отборът му правят фурор в Германия

В града няма жп гара, но ще играят в Бундеслигата

В града няма жп гара, но ще играят в Бундеслигата

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

Маркус Гиздол прати футболист на ЦСКА да се лекува в Германия

Маркус Гиздол прати футболист на ЦСКА да се лекува в Германия

Александър Зверев оцеля и е на една победа от №1 в тениса

Александър Зверев оцеля и е на една победа от №1 в тениса

Иван Димов не записа опит на световното по вдигане на тежести

Иван Димов не записа опит на световното по вдигане на тежести

Водещи

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

  • Преди 5 минути
Ивелин Михайлов: "Величие" ще подкрепи Йотова на балотажа

Ивелин Михайлов: "Величие" ще подкрепи Йотова на балотажа

Арести след като установиха незаконно сечище край Видин

Арести след като установиха незаконно сечище край Видин

  • Преди 10 минути
Нетаняху увеличава преднината си на изборите в Израел, но остава без мнозинство

Нетаняху увеличава преднината си на изборите в Израел, но остава без мнозинство

  • Преди 13 минути
Премиерът Радев обеща цените на тока и на парното да останат на това ниво

Премиерът Радев обеща цените на тока и на парното да останат на това ниво

Всеки трети млад човек в Северна Македония не вижда бъдещето си в страната

Всеки трети млад човек в Северна Македония не вижда бъдещето си в страната

  • Преди 25 минути
Рокади в ръководството на полицията в Русе

Рокади в ръководството на полицията в Русе

  • Преди 37 минути
Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

Джейсън Тейтъм повтори Лари Бърд при победа със сирената на Бостън Селтикс

  • Преди 40 минути
Димитър Стоянов: България, Румъния и Турция обсъждат общи мерки след атаките срещу кораби в Черно море

Димитър Стоянов: България, Румъния и Турция обсъждат общи мерки след атаките срещу кораби в Черно море

  • Преди 46 минути
Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението

Демерджиев: Установихме извършителите на палежа на антените на "Старлинкс" още ден след престъплението

Румен Радев за палежа на антените на "Старлинкс": Ускорихме издаването на ЕЗА

Румен Радев за палежа на антените на "Старлинкс": Ускорихме издаването на ЕЗА

Тръмп иска да забрани термина „изкуствен интелект“

Тръмп иска да забрани термина „изкуствен интелект“

  • Преди 55 минути
Националът Лукас Петков отпадна от Купата на Германия

Националът Лукас Петков отпадна от Купата на Германия

  • Преди 1 час
Ицо Хазарта: Питаме ЕК може ли със заповед на правителството да ни изтрият страниците във ФБ

Ицо Хазарта: Питаме ЕК може ли със заповед на правителството да ни изтрият страниците във ФБ

Преобърнатият кораб „Хорив“, атакуван с дрон, навлезе в българската икономическа зона в Черно море

Преобърнатият кораб „Хорив“, атакуван с дрон, навлезе в българската икономическа зона в Черно море

  • Преди 1 час