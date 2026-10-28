Александър Зверев оцеля и е на една победа от №1 в тениса

Александър Зверев се измъкна от сензационно отпадане още на старта на турнира от категория ATP 500 във Виена. Поставеният под номер 1 в схемата германец спаси четири мачбола и надделя над испанеца Мартин Ландалусе със 7:5, 3:6, 7:6(11) след 3 часа и 5 минути игра. С драматичния успех той се класира за осминафиналите и се приближи само на една победа от първото място в световната ранглиста.

Стан Вавринка приключи с тениса пред родна публика

„Бях изправен до стената. Мартин не ми позволи да вляза в ритъм и изигра фантастичен мач. В един момент почти не пипат топката. Знам, че трябва да вдигна нивото си, но той наистина ме притисна до краен предел", отбеляза Зверев.

20-годишният Ландалусе, който заема 67-ата позиция в класацията на ATP и участва с „уайлд кард“, се оказа изключително сериозно препятствие за двукратния шампион от Големия шлем. Испанецът бе в серия от пет поредни отпадания в първия кръг, но този път бе съвсем близо до това да поднесе голямата изненада.

Статистиката също показва колко равностоен е бил сблъсъкът. Германецът завърши с повече асове (8:6) и печеливши удари (41:35), като допусна и по-малко непредизвикани грешки (29:41). Той спечели 74% от точките на първия си сервис и реализира два от седемте си шанса за пробив, докато Ландалусе се възползва от две от четирите си възможности.