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Давидович Фокина шокира Зверев и е на финал в Шанхай

Давидович Фокина шокира Зверев и е на финал в Шанхай
АП/БТА

Испанецът постигна обрат срещу водача в схемата и ще играе за първата си титла от сериите „Мастърс“

Алехандро Давидович Фокина се класира за финала на турнира на твърда настилка от сериите „Мастърс“ в Шанхай с награден фонд 9 415 725 долара.

Поставеният под №25 испанец поднесе изненада на полуфиналите, след като осъществи обрат срещу водача в схемата Александър Зверев и спечели с 5:7, 6:4, 6:3 за два часа и четири минути.

Давидович Фокина завърши двубоя с 36 печеливши удара и постигна едва втората си победа в осемте мача срещу германеца. Предишният му успех над Зверев беше през 2023 година.

27-годишният испанец поведе с 5:4 в първия сет, но загуби следващите три гейма и отстъпи с 5:7. Той обаче не позволи на пропуснатата възможност да го разколебае и във втората част реализира първия си пробив в срещата, за да изравни резултата след 6:4.

Давидович Фокина пренесе инерцията си и в решителния сет. Испанецът поведе с 3:0, запази контрола върху играта и затвори мача с 6:3.

Така той достигна до втория финал от сериите „Мастърс“ в своята кариера. През 2022 година Давидович Фокина игра за титлата в Монте Карло, но завърши като подгласник.

В спора за трофея в Шанхай испанецът ще се изправи срещу победителя от втория полуфинал между бившия №1 в света Даниил Медведев и Рафаел Ходар.

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