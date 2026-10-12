Александър Зверев написа история - завършва 2026 година като номер 1 в света

Александър Зверев официално си осигури завършването на сезона като номер 1 в световната ранглиста за първи път в своята кариера. 29-годишният германец направи решителния скок към върха след забележителна година, в която спечели „Ролан Гарос“ и US Open.

„Беше фантастичен сезон за мен с победите в Париж и Ню Йорк. Да знам, че ще завърша годината на върха, е сбъдната мечта. Толкова много труд и усилия бяха вложени в тази цел, особено след завръщането ми от контузията на глезена“, заяви Зверев.

Той става първият германски тенисист, завършил сезона като номер 1 в ранглистата на АТП. Зверев е и най-възрастният играч, който печели годишната корона за първи път - на 23 ноември ще бъде на 29 години и 217 дни, изпреварвайки постижението на Андре Агаси от 1999 година с три дни.

Германецът е едва 20-ият различен тенисист, който завършва година като номер 1, и се присъединява към активните носители на отличието Новак Джокович, Карлос Алкарас и Яник Синер.

Сезонът започна с полуфинал на Australian Open, след което Зверев достигна поне до полуфиналите на първите четири турнира от сериите „Мастърс 1000“. На „Ролан Гарос“ той победи Флавио Коболи в пет сета и спечели първата си титла от Големия шлем, а по-късно стигна и до финала на „Уимбълдън“.

В Ню Йорк Зверев добави втори мейджър трофей и завърши сезона в Големия шлем с впечатляващ баланс от 25 победи и само две загуби.

„Завършването на сезона като номер 1 е върховно постижение в нашия спорт. Това показва характера и решителността му да продължава напред“, заяви председателят на АТП Андреа Гауденци.

Очаква се Зверев да стане 30-ият различен водач в седмичната световна ранглиста най-рано на 2 ноември. Преди това германецът ще преследва осма титла от сериите „Мастърс“ в Шанхай, а на Финалите на АТП в Торино ще опита да спечели турнира за трети път.