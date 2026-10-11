Зверев изпусна два мачбола, но пречупи Алис в трисетова битка

Александър Зверев се класира за осминафиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. Германецът преодоля Кентен Алис с 6:4, 6:7(8), 6:3 след 2 часа и 18 минути на корта.

Зверев започна двубоя по отличен начин и проби още в първия гейм. Това се оказа единственият брейк в откриващата част, като световният номер 2 защити преднината си и спечели сета с 6:4.

Втората част премина изцяло под знака на стабилния сервис. Двамата тенисисти не предоставиха нито една възможност за пробив и логично стигнаха до тайбрек.

В него поставеният под номер 1 в схемата германец имаше два мачбола, но Алис ги отрази. Французинът демонстрира характер и спечели драматичния тайбрек с 10:8, за да изравни резултата.

Зверев не позволи изпуснатите възможности да го разколебаят. В решителния сет той проби още при първото подаване на своя съперник и запази аванса си до края.

Германецът затвори третата част с 6:3 и си осигури място сред най-добрите 16 в турнира.

На осминафиналите Зверев ще се изправи срещу представителя на Казахстан Александър Бублик.