Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Зверев изпусна два мачбола, но пречупи Алис в трисетова битка

Зверев изпусна два мачбола, но пречупи Алис в трисетова битка
АП/БТА

Световният номер 2 се класира за осминафиналите в Шанхай след повече от два часа игра и ще срещне Александър Бублик

Александър Зверев се класира за осминафиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. Германецът преодоля Кентен Алис с 6:4, 6:7(8), 6:3 след 2 часа и 18 минути на корта.

Зверев започна двубоя по отличен начин и проби още в първия гейм. Това се оказа единственият брейк в откриващата част, като световният номер 2 защити преднината си и спечели сета с 6:4.

Втората част премина изцяло под знака на стабилния сервис. Двамата тенисисти не предоставиха нито една възможност за пробив и логично стигнаха до тайбрек.

В него поставеният под номер 1 в схемата германец имаше два мачбола, но Алис ги отрази. Французинът демонстрира характер и спечели драматичния тайбрек с 10:8, за да изравни резултата.

Зверев не позволи изпуснатите възможности да го разколебаят. В решителния сет той проби още при първото подаване на своя съперник и запази аванса си до края.

Германецът затвори третата част с 6:3 и си осигури място сред най-добрите 16 в турнира.

На осминафиналите Зверев ще се изправи срещу представителя на Казахстан Александър Бублик.

Още по темата

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

Джокович пречупи Зверев и счупи велик рекорд на Надал

Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

Зверев си осигури двубой с Джокович в Пекин

Зверев донесе рекордна шеста титла на Европа в „Лейвър Къп“

Зверев донесе рекордна шеста титла на Европа в „Лейвър Къп“

Борис Бекер с остра критика към Зверев

Борис Бекер с остра критика към Зверев

Зверев не разбрал, че е спечелил US Open

Зверев не разбрал, че е спечелил US Open

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

Водещи

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

  • Преди 10 минути
Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

  • Преди 12 минути
На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

  • Преди 18 минути
Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

  • Преди 34 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

  • Преди 41 минути
На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

  • Преди 42 минути
Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

  • Преди 50 минути
Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

  • Преди 53 минути
На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

  • Преди 54 минути
Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

  • Преди 1 час
Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

  • Преди 1 час
Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

  • Преди 1 час
На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

  • Преди 1 час
Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

  • Преди 2 часа
На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

  • Преди 2 часа