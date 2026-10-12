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„Снежния магьосник“ поема възстановяването на Яник Синер

„Снежния магьосник“ поема възстановяването на Яник Синер
АП/БТА

Световният номер 1 ще повери лечението на коляното си на известния италиански ортопед Херберт Шьонхубер, помогнал на ски звездите София Годжа и Алберто Томба

Проблемът с коляното на Яник Синер ще бъде поверен на известния хирург-ортопед Херберт Шьонхубер, съобщават италианските медии. Специалистът е наричан „Снежния магьосник“ заради работата си с някои от най-големите имена в алпийските ски.

Шьонхубер помогна на София Годжа да участва на Олимпийските игри в Пекин през 2022 година, въпреки че само три седмици преди старта тя получи травма на коляното и лека фрактура на фибулата. Италианката впоследствие спечели сребърен медал в спускането. Ортопедът се е грижил и за трикратния олимпийски шампион Алберто Томба.

В началото на октомври Синер обяви, че прекратява сезона си и няма да участва във Финалите на АТП в Торино. Заради загубата на точки италианецът ще отстъпи първото място в световната ранглиста на Александър Зверев в края на годината.

Очаква се Синер да почива поне един месец, преди да започне подготовка за Откритото първенство на Австралия. Първият за годината турнир от Големия шлем стартира на 17 януари 2027 година.

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