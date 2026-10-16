Медведев се класира за 70-ия полуфинал в кариерата си

Даниил Медведев затвърди добрата си форма и се класира за 70-ия полуфинал в кариерата си. 30-годишният руснак победи поставения под №15 Томи Пол с 6:3, 1:6, 6:3 на турнира от сериите „Мастърс 1000" в Шанхай. Медведев игра полуфинал в китайския град и през миналия сезон.

Тенисът отпуска 350 милиона долара за играчите от 2028 година

Сега той се справи с американеца Пол за малко над 2 часа тенис. Двамата си размениха по един сет, а в решителата трета част Медведев се възползва от драстичен спад в нивото на своя съперник. Томи Пол спечели само 47% от точките на първи сервис и допусна цели 17 непредизвикани грешки.

Медведев се справя отлично в Китай през този сезон. Той вече вдигна титлата в Ханджоу, а след това стигна до полуфиналите в Пекин. Общият му баланс в азиатската страна през последните седмици е 11 победи и една загуба. Следващият му съперник в Шанхай е испанецът Рафаел Ходар.

Поственияти под №12 Ходар елиминира по-рано през деня Каспер Рууд също в три сета - 6:4, 4:6, 6:3. Другият полуфинал в горната част на схемата в Шанхай противопоставя големия фаворит за титлата Александър Зверев на друг испанец - Алехандро Давидович Фокина.