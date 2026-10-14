Медведев елиминира Циципас и продължава без загубен сет в Шанхай

Даниил Медведев победи Стефанос Циципас с 6:4, 7:5 и се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. Поставеният под №5 в схемата достигна до този етап за четвърти път в последните си пет участия, а до момента няма загубен сет. Руснакът е и шампионът от 2019 година.

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Медведед и Циципас подновиха дългогодишното си съперничество, в което първият увеличи доминацията си и вече има 11 победи срещу само 5 за гръцкия тенисист. „Обичам Шанхай“, заяви Медведев в интервюто си на корта. „Това е една от любимите ми спирки в тура, затова се опитвам да остана колкото се може по-дълго. Играя страхотно. Днес стилът на игра беше различен, но сервирах отлично, не допуснах нито един брейкпойнт, така че съм много доволен от това.“

Медведев стана едва шестият тенисист, достигнал четвъртфиналите в Шанхай поне четири пъти. В преследване на четвъртата си титла за годината и първата на ниво „Мастърс 1000“ от 2023 г. насам, Медведев ще се изправи срещу Томи Пол или Зизу Бергс.