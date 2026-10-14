Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Медведев елиминира Циципас и продължава без загубен сет в Шанхай

Медведев елиминира Циципас и продължава без загубен сет в Шанхай
БТА

На руснака дори не му се наложи да спасява точка за пробив

Даниил Медведев победи Стефанос Циципас с 6:4, 7:5 и се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. Поставеният под №5 в схемата достигна до този етап за четвърти път в последните си пет участия, а до момента няма загубен сет. Руснакът е и шампионът от 2019 година.

Рафаел Ходар направи нов обрат и стигна четвъртфиналите в Шанхай

Медведед и Циципас подновиха дългогодишното си съперничество, в което първият увеличи доминацията си и вече има 11 победи срещу само 5 за гръцкия тенисист. „Обичам Шанхай“, заяви Медведев в интервюто си на корта. „Това е една от любимите ми спирки в тура, затова се опитвам да остана колкото се може по-дълго. Играя страхотно. Днес стилът на игра беше различен, но сервирах отлично, не допуснах нито един брейкпойнт, така че съм много доволен от това.“

Медведев стана едва шестият тенисист, достигнал четвъртфиналите в Шанхай поне четири пъти. В преследване на четвъртата си титла за годината и първата на ниво „Мастърс 1000“ от 2023 г. насам, Медведев ще се изправи срещу Томи Пол или Зизу Бергс.

Още по темата

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Два тайбрека пратиха Зверев на четвъртфиналите в Шанхай

Алкарас се оплака от топките и припомни любопитна история с Надал

Алкарас се оплака от топките и припомни любопитна история с Надал

Синер пропуска Финалите на ATP, Джокович атакува място му: Кой ще влезе в осморката?

Синер пропуска Финалите на ATP, Джокович атакува място му: Кой ще влезе в осморката?

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Финалистът от US Open отпадна безславно в Шанхай

Финалистът от US Open отпадна безславно в Шанхай

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

В Нидерландия се уплашиха от Левски

В Нидерландия се уплашиха от Левски

Сабаленка отпадна в Ухан, въпреки че спаси 9 мачбола

Сабаленка отпадна в Ухан, въпреки че спаси 9 мачбола

Бруно Жордао: ЦСКА няма да се предаде без бой срещу Монако

Бруно Жордао: ЦСКА няма да се предаде без бой срещу Монако

Микел Мерино: Арсенал може да спечели четири трофея

Микел Мерино: Арсенал може да спечели четири трофея

Скандал разтърси НЕК преди мача с Левски

Скандал разтърси НЕК преди мача с Левски

Водещи

Военна техника и колони на Сухопътните войски излизат по пътищата на 15 и 16 октомври

Военна техника и колони на Сухопътните войски излизат по пътищата на 15 и 16 октомври

  • Преди 8 минути
В Нидерландия се уплашиха от Левски

В Нидерландия се уплашиха от Левски

  • Преди 8 минути
Петър Витанов: Важни са доходите на българите, а не печалбите на големите корпорации

Петър Витанов: Важни са доходите на българите, а не печалбите на големите корпорации

  • Преди 10 минути
Омбудсманът: Пенсиите и помощите за хората с увреждания остават сред основните проблеми

Омбудсманът: Пенсиите и помощите за хората с увреждания остават сред основните проблеми

  • Преди 14 минути
ООН потвърди ангажимента си към Ливан преди края на мандата на мироопазващата мисия

ООН потвърди ангажимента си към Ливан преди края на мандата на мироопазващата мисия

  • Преди 14 минути
Кабинетът одобри бюджетния план за 2027 г., още пет IRIS-T и нов граничен пункт с Турция

Кабинетът одобри бюджетния план за 2027 г., още пет IRIS-T и нов граничен пункт с Турция

  • Преди 23 минути
Проблеми с такситата в Белград след украински удари по руска инфраструктура за данни

Проблеми с такситата в Белград след украински удари по руска инфраструктура за данни

  • Преди 27 минути
Сабаленка отпадна в Ухан, въпреки че спаси 9 мачбола

Сабаленка отпадна в Ухан, въпреки че спаси 9 мачбола

  • Преди 31 минути
МРРБ предлага незаконна инфраструктура да получава статут на "търпимост"

МРРБ предлага незаконна инфраструктура да получава статут на "търпимост"

  • Преди 36 минути
Проливни дъждове в Гърция: 25-годишен мъж загина на Родос, отменени са фериботи и занятия

Проливни дъждове в Гърция: 25-годишен мъж загина на Родос, отменени са фериботи и занятия

  • Преди 51 минути
Бруно Жордао: ЦСКА няма да се предаде без бой срещу Монако

Бруно Жордао: ЦСКА няма да се предаде без бой срещу Монако

МВР проверява младежки център за близо 3,7 млн. евро в Кърджали, има задържан

МВР проверява младежки център за близо 3,7 млн. евро в Кърджали, има задържан

Кой е Илия Илиев – бивш депутат от ДПС, арестуван в Костинброд

Кой е Илия Илиев – бивш депутат от ДПС, арестуван в Костинброд

Микел Мерино: Арсенал може да спечели четири трофея

Микел Мерино: Арсенал може да спечели четири трофея

  • Преди 1 час
Кой управлява Католическата църква, когато папата е болен?

Кой управлява Католическата църква, когато папата е болен?

  • Преди 1 час