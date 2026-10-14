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Синер пропуска Финалите на ATP, Джокович атакува място му: Кой ще влезе в осморката?

Синер пропуска Финалите на ATP, Джокович атакува място му: Кой ще влезе в осморката?
Снимки:АП/БТА - Колаж: ТАРАЛЕЖ

Зверев и Алкарас вече си осигуриха места сред най-добрите осем в тениса за 2026 година

Малко повече от месец преди Финалите на ATP битката за Торино става все по-оспорвана. Турнирът ще се проведе от 15 до 22 ноември, а резултатите в Шанхай вече променят съотношението на силите около квалификационната граница. За част от претендентите оставащите седмици ще бъдат въпрос на защита на натрупаното предимство. За други е необходим силен резултат, който да компенсира пропуснатите възможности.

Отсъствието на Яник Синер остава водещ фактор в сметките. Италианецът прекрати сезона си заради проблем с коляното и няма да участва в Торино. Това освобождава място за още един тенисист и при сегашните обстоятелства превръща деветата позиция в годишната надпревара в последната, даваща право на участие.

Александър Зверев и Карлос Алкарас вече са осигурили класирането си. За останалите определяща е ATP Race - надпреварата, която отчита спечелените точки през настоящия сезон. Затова резултатите от миналогодишните турнири не трябва да се смесват със сметките за Торино: загубата на позиции в световната ранглиста и изоставането в годишната надпревара са различни процеси.

Бен Шелтън вече си осигури място във Финалите на ATP и отпада от сметките за последните свободни позиции. Загубата от Артюр Жеа в третия кръг в Шанхай прекрати участието му в турнира, но не променя статута му на класиран за Торино. За американеца фокусът вече се измества към подготовката за заключителната надпревара и управлението на натоварването в оставащите седмици.

В актуалното подреждане Шелтън има 4480 точки. Следват Флавио Коболи с 3540, Франсис Тиафо с 3380 и Артюр Фис с 3325. Даниил Медведев е с 3120, а Алекс де Минор вече разполага с 2880 точки. Новак Джокович остава непосредствено зад него с 2840.

Тези разлики очертават две отделни битки. Шелтън има значителен буфер, докато Коболи, Тиафо и Фис трябва да следят възможността преследвачите да направят голям скок. При Медведев, Де Минор и Джокович дистанциите са по-малки и един силен турнир може да промени подреждането. Предимството в точки има значение, но стойността му зависи и от това кои конкуренти продължават да печелят.

Най-същественото разместване около чертата дойде от Де Минор. Австралиецът победи Карен Хачанов с 6:3, 6:4 и достигна четвъртфиналите в Шанхай. Така изпревари Джокович и зае деветото място в ATP Race, което при отсъствието на Синер го поставя в зоната за участие.

За Де Минор този резултат има двойна стойност. Освен че подобрява позицията му, той показва, че австралиецът успява да продължи надпреварата след отказването си във финала в Пекин. Вече не става дума само за възможността да остане в борбата, а за реален шанс да увеличи преднината си, докато основният му конкурент е извън турнира.

При Джокович картината се промени само за няколко дни. Титлата в Пекин го върна сред водещите претенденти, но в Шанхай сърбинът загуби още във втория кръг от Хуберт Хуркач с 4:6, 3:6. Така пропусна възможността да подкрепи успеха си с нов значителен точков актив.

Изоставането му от Де Минор е едва 40 точки, което оставя битката напълно отворена. По-важното е, че Джокович вече зависи и от развитието на резултатите в Шанхай. Докато австралиецът продължава напред, разликата може да расте. За сърбина следващите участия в официалния календар ще трябва да съчетаят печеленето на точки с възстановяването след натоварването в Китай.

Зад двамата остават Рафаел Ходар, Тейлър Фриц, Якуб Меншик, Томи Пол и Феликс Оже-Алиасим. За тази група отделните победи поддържат шансовете, но дълбоко достигане в голям турнир е най-прекият път към съществено наваксване. В този етап от сезона значение има не само колко точки липсват, а и колко възможности остават за спечелването им.

Шанхай вече показва колко бързо може да се промени подреждането. След него европейските турнири на закрито и „Мастърс“-ът в Париж ще определят окончателния състав за Торино. Натрупаният актив остава основата, но последните места ще зависят от способността на претендентите да използват оставащия календар. Към 13 октомври най-ясният знак за тази динамика е размяната на позициите между Де Минор и Джокович - малка разлика в точките, но съществена промяна в битката за участие.

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