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Финалистът от US Open отпадна безславно в Шанхай

Финалистът от US Open отпадна безславно в Шанхай
БТА

Бен Шелтън откри пътя на Александър Зверев към финала

Поставеният под №3 Бен Шелтън отпадна още в третия кръг на Мастърса в Шанхай. Финалистът от US Open загуби срещу 56-ия в световната ранглиста Артур Жеа. 21-годишният французин надделя след два тайбрека 7:6(5), 7:6(3) и регистрира първа победа срещу тенисист от Топ 10.

Машина за асове елиминира Джокович още на старта в Шанхай

Шелтън влезе в турнира като един от фаворитите и се чакаше с голям интерес негов евентуален сблъсък срещу Новак Джокович на четвъртфиналите. Сърбинът обаче отпадна още във втория кръг, а сега Шелтън също си стегна багажа. Това са добри новини за поствения под №1 Александър Зверев, който има открит път към финала в горната половина на схемата.

Междувременно Карен Хачанов си осигури място на осминафиналите след убедителен успех над Адриан Манарино с 6:2, 6:4. Руснакът реализира четири пробива и завърши срещата с 10 аса, без да допусне двойна грешка. В следващия кръг премина и Алекс де Минор, който се изправи срещу японеца Рей Сакамото. В турнира продължава и Хуберт Хуркач, който победи китайския представител И Джоу.

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