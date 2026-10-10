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Алкарас не остави шанс на Серундоло и продължи победната си серия в Шанхай

Алкарас не остави шанс на Серундоло и продължи победната си серия в Шанхай
ATP

Испанецът стигна до седми пореден успех след убедително 6:3, 6:3 само за 66 минути

Карлос Алкарас започна убедително участието си на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай. Световният номер 3 победи Хуан Мануел Серундоло с 6:3, 6:3 за едва час и шест минути и се класира за третия кръг.

След титлата си в Токио испанецът продължи успешната азиатска обиколка с представяне, в което съчета сигурен сервис и постоянни атаки към мрежата.

Началото на двубоя беше равностойно, но при 3:2 Алкарас стигна до първата възможност за пробив. Той се възползва с впечатляващ бекхенд по правата и поведе с 4:2.

Получил аванс, вторият поставен пое пълен контрол върху първия сет. Сервисът му осигуряваше инициативата, а честите излизания напред оставяха малко време за реакция на Серундоло.

Алкарас затвори първата част с гейм на нула за 6:3. За 31 минути той спечели девет от 11-те си разигравания на мрежата.

Испанецът пренесе устрема си и във втория сет, като проби още в откриващия гейм и бързо затвърди за 2:0. Аржентинецът остана близо в резултата, но не успя да постави подаването на фаворита под сериозно напрежение.

При 5:3 Алкарас отново притисна съперника на ретур. Серундоло спаси първия мачбол, но при следващата възможност изпрати форхенд в аут и двубоят приключи с трети пробив за испанеца.

Превъзходството на Алкарас се отрази и в статистиката. Той завърши с осем аса, спечели 86 процента от точките си на първи сервис и реализира три от седемте си възможности за пробив. Серундоло не достигна до нито един брейкбол.

Това беше седма поредна победа за испанеца. В третия кръг той ще се изправи срещу победителя от срещата между Зизу Бергс и Игнасио Бусе в преследване на първата си титла в Шанхай.

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