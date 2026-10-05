Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Алкарас обърна Мунар и ще защитава титлата си в Токио

Алкарас обърна Мунар и ще защитава титлата си в Токио
АП/БТА

Испанецът загуби първия сет, но спечели 12 от следващите 16 гейма по пътя към финала

Действащият шампион Карлос Алкарас се класира за финала на турнира от сериите АТП 500 в Токио с награден фонд 2 342 275 долара.

23-годишният испанец, който е водач в схемата, осъществи обрат срещу преминалия през квалификациите Жауме Мунар с 5:7, 6:3, 6:1. Срещата продължи 2 часа и 31 минути.

Алкарас поведе с 5:3 в първия сет, но допусна четири поредни гейма, като в три от тях не спечели нито една точка.

Бившият номер 1 в света обаче повиши значително нивото си и спечели 12 от следващите 16 гейма, за да стигне до пълния обрат.

Носителят на седем титли от Големия шлем ще има възможност да спечели трофея още в първия си турнир след Откритото първенство на САЩ.

Във финала Алкарас ще се изправи срещу победителя от двубоя между Валентен Вашро от Монако и Иржи Лехечка от Чехия.

Още по темата

Алкарас оцеля в трисетова битка на старта в Токио

Алкарас оцеля в трисетова битка на старта в Токио

Алкарас заблестя пред Федерер и изведе Европа напред за „Лейвър Къп“

Алкарас заблестя пред Федерер и изведе Европа напред за „Лейвър Къп“

Алкарас поиска край на среднощните мачове

Алкарас поиска край на среднощните мачове

Карлос Алкарас се класира за Финалите на АТП

Карлос Алкарас се класира за Финалите на АТП

Алкарас предупреди ATP: Невъзможно е да играем във всички турнири

Алкарас предупреди ATP: Невъзможно е да играем във всички турнири

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

Водещи

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 4 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 14 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 17 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 22 минути
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 26 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 32 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 49 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 51 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 1 час
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил