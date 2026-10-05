Алкарас обърна Мунар и ще защитава титлата си в Токио

Действащият шампион Карлос Алкарас се класира за финала на турнира от сериите АТП 500 в Токио с награден фонд 2 342 275 долара.

23-годишният испанец, който е водач в схемата, осъществи обрат срещу преминалия през квалификациите Жауме Мунар с 5:7, 6:3, 6:1. Срещата продължи 2 часа и 31 минути.

Алкарас поведе с 5:3 в първия сет, но допусна четири поредни гейма, като в три от тях не спечели нито една точка.

Бившият номер 1 в света обаче повиши значително нивото си и спечели 12 от следващите 16 гейма, за да стигне до пълния обрат.

Носителят на седем титли от Големия шлем ще има възможност да спечели трофея още в първия си турнир след Откритото първенство на САЩ.

Във финала Алкарас ще се изправи срещу победителя от двубоя между Валентен Вашро от Монако и Иржи Лехечка от Чехия.