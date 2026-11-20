Букайо Сака ще пропусне голяма част от мачовете на Арсенал в натоварение период преди края на годината. Това стана ясно от думите на треньора Микел Артета преди утрешното гостуване на Нюкасъл. Испанецът заяви, че възстановяването на Сака от мускулна контузия върви по план, но крилото още не е готов да се завърне в игра.

Сака донесе трудна победа на Арсенал срещу Астън Вила

За Арсенал предстоят тежки мачове срещу Манчестър Сити (29 ноември), Тотнъм (6 декември) и Реал Мадрид (9 декември). Очаква се Сака да отсъства още около четири седмици, което поставя под въпрос и участието му в дербито срещу Манчестър Юнайтед (20 декември). Англичанинът не е играл за Арсенал от октомври, когато се контузи в началото на мача срещу Байерн в Шампионската лига.

„Проверихме каква е ситуацията при него и изглежда нещата вървят по план. Целият период на възстановяване ще отнеме около осем седмици. Изминаха четири, но Сака има още няколко етапа, преди да бъде готов за връщаме в игра", подчерта Микел Артета.