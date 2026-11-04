Арсенал взе своето от визитата си в Прага

Арсенал победи Славия Прага с 2:1 като гост. Двубоят беше от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Точни за успеха на "топчиите" бяха Нони Мадуеке в 9-ата минута и Виктор Гьокереш в 38-ата.

С успеха лондончани събраха 10 точки и заемат трето място във временното класиране. Славия е едва на 34-а позиция с една точка.

"Топчиите" поведоха в 9-ата минута. Виктор Гьокереш запази топката в центъра и изведе Нони Мадуеке. Англичанинът напредна и преодоля вратаря за 0:1.

Лондончани продължиха да държат инициативата. Вратарят на Славия Домчак отрази два удара на Микел Мерино.

Натискът на Арсенал отново даде резултат в 38-ата минута. Мерино с прекрасен пас намери Гьокереш, а шведът с великолепен шут се разписа за 0:2.

В 90-ата минута Славия върна един гол. Виктор Новак засече центриране на Давид Юрашек отдясно.

Втората част започна с импулс в играта на Славия, като Кубяк на два пъти обстрелва вратата на Давид Рая, но не сполучи. В 72-ата минута коварен удар на Мадуеке, беше отразен от Домчак.

Десет минути по-късно Рая спаси опасен удар на Кубяк след центриране отдясно.