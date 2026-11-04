Андрей Янкулов: Правосъдието е в критичен момент, държавата трябва да намери изход

Правосъдието в България се намира в критичен момент, от който държавността трябва да намери адекватен изход. Това заяви бившият министър на правосъдието Андрей Янкулов по време на изслушването му пред парламентарната комисия по правни въпроси като кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота.

"Правосъдието се намира в критичен момент, от който държавността трябва да намери адекватен изход", подчерта Янкулов при представянето на концепцията си.

Според него негативните процеси в прокуратурата са довели до ерозия на общественото доверие в съдебната система. Той обърна внимание на липсата на достатъчно категорични институционални реакции от страна на прокуратурата и ВСС при тежки случаи, свързани с прокурори.

Янкулов посочи, че новият Висш съдебен съвет трябва да изгради институционална култура, при която решенията се вземат в обществен интерес, а не под влияние на неформални зависимости.

Бившият правосъден министър открои три основни проблема в кадровото управление на съдебната власт. На първо място той постави решенията на ВСС, които противоречат на закона. Като втори проблем посочи трудно защитимите назначения на административни ръководители, при които се пренебрегват проблематични данни за кандидатите.

Третият проблем според Янкулов е непредвидимото кариерно развитие на голяма част от магистратите, което създава несигурност в системата.

Янкулов настоя за промяна в начина, по който ВСС взема кадровите си решения, така че назначенията и професионалното развитие на магистратите да се основават на ясни критерии, законност и защита на обществения интерес.

Изслушването му е част от процедурата за избор на членове на новия Висш съдебен съвет от парламентарната квота. Общо 20 кандидати трябва да бъдат изслушани от комисията по правни въпроси в периода от 2 до 6 ноември.