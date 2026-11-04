Задържаха криминално проявения Иван Радев - Монката, издирван за убийството на млад мъж в Сливен

Задържан е Иван Радев, известен с прякора Монката, който бе издирван за убийството на млад мъж с нож в Сливен, предава БТВ.

Той е добре познат на полицията и е криминално проявен.

Както по-рано ТАРАЛЕЖ съобщи, убийството е станало в късния следобед днес.

От МВР-Сливен потвърдиха пред ТАРАЛЕЖ, че в града има криминален случай.

Полицейското присъствие в града бе изключително засилено.

Името на Радев нашумя през 2017 г. след разследване за наркотрафик зад решетките. Тогава той излежава шестгодишна присъда в Бургаския затвор за отвличане на наркодилър. Радев разказа пред БТВ, че повече от три години е разпространявал метамфетамин в затвора. Той твърдеше, че наркотрафикът е бил възможен с участието и протекцията на служители от затворническата администрация.

След разкритията Бургаската окръжна прокуратура започна разследване за наркотрафик зад решетките.

Радев бе издирван от полицията след убийството в Сливен.

По първоначална информация между жертвата и нападателя е възникнал спор. Двамата са се познавали, а след като намушкал младия мъж с нож, извършителят избягал.

Потребители във Фейсбук групите споделяха, че полицаи спират наред автомобилите и карат шофьорите да отварят задните врати или прозорци.

Хората писаха, че градът на практика е блокиран от полиция.

По непотвърдена информация убийството е извършено около бензиностанция “Марешки”.