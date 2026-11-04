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Смъртта на едно куче предизвика вълна от гняв: Граждани настояват за справедливост

След смъртта на кучето в "Кръстова вада" протестиращите настояха за реални наказания и създаване на специализиран орган за разследване на престъпления срещу животни

Граждани се събраха тази вечер, 4 ноември, пред Народното събрание в София на протест срещу насилието над животни. Повод за демонстрацията стана смъртта на домашно куче в столичния квартал "Кръстова вада", след като мъж му нанесе силен ритник.

Пред "Таралеж" участници в протеста настояха за ефективни присъди и по-строги мерки срещу извършителите на жестокост към животни.

"Не искам условни, не искам домашен арест. Искам ефективни присъди и наистина ясни закони, и такива хора да лежат ефективно в затвора", заяви една от протестиращите.

Сред присъстващите беше и певецът Азис, който също изрази категорична позиция срещу насилието над животни.

"Не се притеснявам да заявя своята гражданска, абсолютно официална позиция, че наказания за подобни изроди трябва да има", заяви той пред "Таралеж".

Певецът подчерта, че според него домашният арест и по-леките мерки не са достатъчни.

"Не може някакъв домашен арест да бъде наказание, не може подписка да бъде наказание, не може нищо друго освен затвор да бъде наказание", категоричен беше Азис.

Той обърна внимание и на емоционалната връзка между хората и домашните им любимци.

"Те ни носят същата радост, каквато носят и децата ми. Аз поне не правя разлика. Това са нашите деца", сподели певецът.

Представител на организацията "Невидими животни" постави въпроса за липсата на достатъчно специализиран капацитет за разследване на жестокостта към животни.

От организацията призоваха вътрешния министър Иван Демерджиев да изпълни поет според тях ангажимент за създаването на специализиран орган, който да работи единствено по подобни престъпления.

Според представителя на организацията в момента служителите, натоварени с функциите на зоополиция, изпълняват и множество други задължения, което затруднява разследването на случаите на насилие над животни.

Протестиращите изразиха и опасения, че жестокостта към животни може да бъде последвана от насилие срещу хора.

"Това, което се случва за пореден път, показва една голяма жестокост, която днес е върху тях, а утре може да е върху хората", заяви един от участниците.

Друг протестиращ подчерта, че домашните любимци са неразделна част от семейството.

"Независимо дали е подарък, дали е купен, той става част от семейството и вече не струва пари. Той е всичко", коментира той.

Демонстрацията беше организирана след смъртта на деветгодишен йоркширски териер в столичния квартал "Кръстова вада". По случая прокуратурата повдигна обвинение на 43-годишен мъж за проявена особена жестокост към животно, довела до неговата смърт.

Протестиращите настояха институциите да предприемат конкретни действия за по-бързо разследване на подобни престъпления и ефективно прилагане на законодателството, така че виновните да носят реална наказателна отговорност.

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