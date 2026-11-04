Азис по време на протеста срещу насилието над животни: Нищо друго освен затвор не може да бъде наказание

Попфолк певецът Азис се включи в протеста срещу насилието над животни, който се проведе на 4 ноември пред Народното събрание в София. Демонстрацията беше организирана след смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада".

По време на протеста Азис изрази категоричната си позиция, че извършителите на подобни престъпления трябва да получават ефективни наказания.

"Не се притеснявам да заявя своята гражданска, абсолютно официална позиция, че наказания за подобни изроди трябва да има", заяви певецът.

Според него домашният арест и по-леките мерки не са достатъчни при прояви на жестокост към животни.

"Не може някакъв домашен арест да бъде наказание, не може подписка да бъде наказание, не може нищо друго освен затвор да бъде наказание", категоричен беше Азис.

Певецът обърна внимание и на силната емоционална връзка между хората и техните домашни любимци, като ги сравни с членове на семейството.

"Те ни носят същата радост, каквато носят и децата ми. Аз вярвам, че вие обичате животните толкова, колкото обичате и децата си. Аз поне не правя разлика. Това са нашите деца", сподели той.

Протестът беше организиран след смъртта на деветгодишен йоркширски териер, който почина след нанесен му ритник в столичния квартал "Кръстова вада".

По случая прокуратурата повдигна обвинение на 43-годишен мъж за проявена особена жестокост към животно, довела до неговата смърт.

Участниците в демонстрацията настояха за по-ефективно прилагане на законите и реални наказания за виновните при доказване на престъпления срещу животни.