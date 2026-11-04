Новини
Търси
Подкаст
Общество

Азис по време на протеста срещу насилието над животни: Нищо друго освен затвор не може да бъде наказание

Азис по време на протеста срещу насилието над животни: Нищо друго освен затвор не може да бъде наказание
БТА

Певецът се включи в демонстрацията пред Народното събрание и настоя за ефективни присъди срещу извършителите на жестокост към животни

Попфолк певецът Азис се включи в протеста срещу насилието над животни, който се проведе на 4 ноември пред Народното събрание в София. Демонстрацията беше организирана след смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада".

По време на протеста Азис изрази категоричната си позиция, че извършителите на подобни престъпления трябва да получават ефективни наказания.

"Не се притеснявам да заявя своята гражданска, абсолютно официална позиция, че наказания за подобни изроди трябва да има", заяви певецът.

Според него домашният арест и по-леките мерки не са достатъчни при прояви на жестокост към животни.

"Не може някакъв домашен арест да бъде наказание, не може подписка да бъде наказание, не може нищо друго освен затвор да бъде наказание", категоричен беше Азис.

Певецът обърна внимание и на силната емоционална връзка между хората и техните домашни любимци, като ги сравни с членове на семейството.

"Те ни носят същата радост, каквато носят и децата ми. Аз вярвам, че вие обичате животните толкова, колкото обичате и децата си. Аз поне не правя разлика. Това са нашите деца", сподели той.

Протестът беше организиран след смъртта на деветгодишен йоркширски териер, който почина след нанесен му ритник в столичния квартал "Кръстова вада".

По случая прокуратурата повдигна обвинение на 43-годишен мъж за проявена особена жестокост към животно, довела до неговата смърт.

Участниците в демонстрацията настояха за по-ефективно прилагане на законите и реални наказания за виновните при доказване на престъпления срещу животни.

Още по темата

Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

Смъртта на едно куче предизвика вълна от гняв: Граждани настояват за справедливост

Смъртта на едно куче предизвика вълна от гняв: Граждани настояват за справедливост

Азис покори шведската национална телевизия

Азис покори шведската национална телевизия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Сигнал за стрелба в жк "Младост" 3

Сигнал за стрелба в жк "Младост" 3

Емил Дечев: Не съм бил зависим от главния прокурор и няма да бъда

Емил Дечев: Не съм бил зависим от главния прокурор и няма да бъда

Андрей Янкулов: Правосъдието е в критичен момент, държавата трябва да намери изход

Андрей Янкулов: Правосъдието е в критичен момент, държавата трябва да намери изход

Задържаха криминално проявения Иван Радев - Монката, издирван за убийството на млад мъж в Сливен

Задържаха криминално проявения Иван Радев - Монката, издирван за убийството на млад мъж в Сливен

Смъртта на едно куче предизвика вълна от гняв: Граждани настояват за справедливост

Смъртта на едно куче предизвика вълна от гняв: Граждани настояват за справедливост

Водещи

Най-важното от спорта на 04.11.2026г.

Най-важното от спорта на 04.11.2026г.

  • Преди 20 минути
Сигнал за стрелба в жк "Младост" 3

Сигнал за стрелба в жк "Младост" 3

Семейство загина при украинска атака с дрон в руската Белгородска област

Семейство загина при украинска атака с дрон в руската Белгородска област

  • Преди 31 минути
Балкан срази босненци за първа победа в Еврокъп

Балкан срази босненци за първа победа в Еврокъп

  • Преди 32 минути
Емил Дечев: Не съм бил зависим от главния прокурор и няма да бъда

Емил Дечев: Не съм бил зависим от главния прокурор и няма да бъда

  • Преди 34 минути
Андрей Янкулов: Правосъдието е в критичен момент, държавата трябва да намери изход

Андрей Янкулов: Правосъдието е в критичен момент, държавата трябва да намери изход

  • Преди 42 минути
Един загинал и двама ранени при падане на хеликоптер край Маями

Един загинал и двама ранени при падане на хеликоптер край Маями

  • Преди 42 минути
Левски София допусна загуба от Младост в квалификациите на Шампионска лига

Левски София допусна загуба от Младост в квалификациите на Шампионска лига

  • Преди 49 минути
Велислав Величков: Подкрепата на Борисов за Гюров беше стратегическа грешка

Велислав Величков: Подкрепата на Борисов за Гюров беше стратегическа грешка

  • Преди 56 минути
Сърбия търси „план Б“ за петрола си заради унгарската сделка за НИС

Сърбия търси „план Б“ за петрола си заради унгарската сделка за НИС

  • Преди 58 минути
Задържаха криминално проявения Иван Радев - Монката, издирван за убийството на млад мъж в Сливен

Задържаха криминално проявения Иван Радев - Монката, издирван за убийството на млад мъж в Сливен

Вратарят на ФК Андора наруши мълчанието си след смъртния случай

Вратарят на ФК Андора наруши мълчанието си след смъртния случай

  • Преди 1 час
Най-важното от България на 04.11.2026 г.

Най-важното от България на 04.11.2026 г.

Азис по време на протеста срещу насилието над животни: Нищо друго освен затвор не може да бъде наказание

Азис по време на протеста срещу насилието над животни: Нищо друго освен затвор не може да бъде наказание

  • Преди 1 час
Фридрих Мерц не очаква сериозни промени в САЩ след изборите

Фридрих Мерц не очаква сериозни промени в САЩ след изборите

  • Преди 1 час