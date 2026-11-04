Фридрих Мерц не очаква сериозни промени в САЩ след изборите

Според германския канцлер Фридрих Мерц резултатите от междинните избори в САЩ, донесли тежко поражение за републиканците, няма да доведат до сериозни промени във Вашингтон.

Пред ДПА той коментира, че американският президент Доналд Тръмп и досега е разчитал основно на укази за прокарването на своята политика.

По време на икономически форум в Берлин Мерц подчерта, че от встъпването си в длъжност в началото на 2025 г. Тръмп управлява почти без участието на Конгреса, като се очаква тази практика да продължи.

Германският канцлер допълни, че Конституцията на САЩ дава на държавния глава сериозни правомощия за вземане на самостоятелни решения.

Единствената сфера, в която Мерц прогнозира промени, е бюджетът, тъй като след като спечелиха контрола над двете камари на Конгреса, демократите вече ще могат да блокират финансовите планове на администрацията.

Това, по думите му, ще окаже влияние и върху планирането на американските въоръжени сили.