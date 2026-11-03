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Фридрих Мерц обеща още енергийни доставки за Украйна през зимата

Фридрих Мерц обеща още енергийни доставки за Украйна през зимата
АП/БТА

По време на срещата си с президента Володимир Зеленски в Берлин, той предупреди, че Русия рискува по-нататъшна ескалация на конфликта и предизвикване на глобална продоволствена криза заради атаките си в Черно море

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща във вторник допълнителна помощ и подкрепа за енергийните доставки на Украйна с настъпването на зимата, предава Ройтерс.

По време на срещата си с президента Володимир Зеленски в Берлин, той предупреди, че Русия рискува по-нататъшна ескалация на конфликта и предизвикване на глобална продоволствена криза заради атаките си в Черно море.

„Чрез ударите си в Черно море Русия поема риск от нова ескалация. Москва ускорява световна криза с храните във вреда на най-бедните нации и страни в света“, заяви германският правителствен ръководител. 

Това посещение на украинския държавен глава в Берлин идва в критичен момент, тъй като Украйна е изправена пред огромни предизвикателства с наближаването на поредната зима в условия на пълномащабна война, а руските удари сериозно повредиха енергийната инфраструктура на страната.

За Фридрих Мерц, който пое поста канцлер на Германия през 2025 г., подкрепата за Киев остава ключов външнополитически приоритет, въпреки сериозните дебати в Бундестага относно мащаба на финансовата и военната помощ от страна на Берлин. От своя страна Зеленски благодари за ангажимента на Германия, която е вторият най-голям донор на помощ за Украйна след САЩ, и подчерта, че защитата на черноморските търговски пътища е от жизненоважно значение за прехраната на милиони хора по света. 

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