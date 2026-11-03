Мелания Тръмп събира представители на Русия и Украйна в Белия дом

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп ще събере представители на Русия и Украйна в Белия дом този четвъртък, съобщиха в официално изявление от нейния кабинет.

Очаква се тя да направи изявление относно временното прекратяване на огъня в окупирания от руските сили град Олешки в южната украинска Херсонска област – локално примирие, което е постигнато с нейно съдействие, информира Ройтерс.

От Белия дом отдадоха заслугата изцяло на Мелания Тръмп, като подчертаат, че тя самостоятелно е инициирала разговорите между двете воюващи страни. Благодарение на договорената локална пауза в боевете в района беше доставена хуманитарна помощ за цивилното население, а местните жители получиха възможност да се евакуират.

В официалното съобщение на администрацията не се уточнява кои конкретни длъжностни лица ще присъстват на срещата във Вашингтон, нито се разкриват подробности около дневния ред.

Дипломатическата инициатива идва на фона на поредна ескалация на терен. В понеделник, само ден след изтичането на примирието, Русия бомбардира център за разпределение на хуманитарна помощ и съседно убежище в Южна Украйна, при което загинаха 31 души. По данни на първата дама, по време на временното спиране на огъня от града са успели да се евакуират близо 800 души.

Украинските военни власти обаче обвиниха руските сили, че са използвали хуманитарната пауза, за да укрепят позициите си и да попълнят запасите си от боеприпаси. Прекратяването на огъня бе строго ограничено до територията на град Олешки и околностите му, докато активните бойни действия в останалата част от Украйна не са спирали.

Срещата в четвъртък е поредната стъпка от поредицата дипломатически усилия на Мелания Тръмп, свързани с конфликта. През последната година тя насочи голяма част от дейността си към каузата за събиране на деца, разделени от семействата им заради войната.