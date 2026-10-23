Белия дом: Мелания Тръмп договори локално примирие между Русия и Украйна

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп постигна споразумение за временно прекратяване на огъня между руските и украинските сили в района на окупирания град Олешки. Договореността ще влезе в сила официално от 29 октомври, информираха от Белия дом и предадено от Ройтерс.

Населеното място, намиращо се в Южна Украйна, е под контрола на Москва от февруари 2022 г., като на местно ниво ситуацията с прехраната става все по-драматична.

„Двете страни се споразумяха временно да прекратят всички военни действия в Олешки, за да осигурят достъп за хуманитарна помощ и да подготвят евакуацията на жителите по специално определен безопасен коридор“, се посочва в официалното изявление на администрацията на Белия дом.

„Положението в Олешки е изключително тежко. Градът се намира на фронтовата линия и е на ръба на хуманитарна катастрофа. Сред останалите в него жители преобладават възрастните хора, които спешно се нуждаят от медицински грижи, лекарства, храна и чиста питейна вода“, заяви първата дама на САЩ.

Успоредно с тази хуманитарна мисия, Мелания Тръмп продължава активните си усилия за подпомагане на процеса по връщане у дома на украински деца, които бяха отведени на руска територия след началото на военните действия.

Засега няма коментар за обявеното от Белия дом примирие нито от Киев, нито от Москва.