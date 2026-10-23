Русия и Украйна подготвят нов кръг мирни преговори в Абу Даби през ноември

Русия и Украйна може да възобновят преките мирни преговори с посредничеството на САЩ през първата половина на ноември в Абу Даби. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Франс прес (АФП).

По думите му срещата се планира за началото на следващия месец, като руската страна посочва ориентировъчна дата около 10 ноември. Преговорният процес е в застой от началото на годината, но през последните дни се появиха нови сигнали за готовност от двете страни да се върнат към диалога.

Москва заяви, че е отворена за възобновяване на разговорите след срещата в сряда между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф. Украинският президент Володимир Зеленски също подкрепи идеята за нов кръг преговори и призова те да се проведат възможно най-скоро.

Дипломатическите усилия на Вашингтон се активизираха през последните дни. Уиткоф проведе разговори със Зеленски и европейски лидери в Осло, след което се срещна с Путин в Санкт Петербург. Целта на контактите е да се намери път към възобновяване на мирния процес.

Въпреки заявената готовност за диалог остават различия по условията за прекратяване на войната. Путин заяви, че Москва търси окончателно споразумение, а не временно прекъсване на бойните действия – вариант, подкрепян от Киев и неговите съюзници.

Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава дипломатическите опити за прекратяване на конфликта не са довели до трайно мирно споразумение.