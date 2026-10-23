Дрон падна между две села край Сливница

Дрон е открит край сливнишкото село Бърложница, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОД на МВР) - София.

На мястото, където е паднал дронът, са изпратени служители на полицията и екип на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ), няма пострадали граждани, няма причинени щети, посочиха от пресцентъра. От пресцентъра не уточниха вида на дрона.

Специализираният екип от СОБТ ще извърши съответната проверка, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР - София.