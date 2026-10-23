Румънските власти заловиха 24 дрона в български микробус

Голяма пратка от 24 дрона, оценявана на сума над един милион леи, беше засечена от румънските гранични полицаи и митничари. Нелегалната стока е открита при инспекция на превозно средство с българска регистрация в района на граничния пункт край моста Калафат-Видин, съобщават от Румънската митническа служба, цитирано по БТА.

Зад волана на микробуса е бил шофьор, който не е разполагал с никакви документи за произхода на товара. Пред проверяващите той обяснил, че транспортира стоката по маршрут от България за Германия.

В товарната част на автомобила служителите на реда се натъкнали на апаратите, придружени от две „интелигентни“ батерии за полети. Устройствата били оборудвани с високотехнологични камери, включително и термокамери, позволяващи извършването на полети на сериозна височина. Сред конфискуваната техника се открояват два транспортни дрона, всеки от които има капацитет да пренася товари с тегло до 80 килограма. От митниците в северната ни съседка уточняват, че този тип оборудване често се експлоатира и за нелегален трафик на цигари.

Пазарната стойност на нерегламентирания товар възлиза на точно 1 011 000 леи (равняващи се на 188 946 евро). Цялата техника е конфискувана от властите. Микробусът е транспортиран до базата на Регионалната митническа дирекция в Крайова за оформяне на документите и склад на апаратурата.

На шофьора е наложена административна санкция, като размерът на глобата е 15 000 леи (2803 евро).