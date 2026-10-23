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ЕК реагира на опитите за дискредитиране на евродепутати от наблюдателната мисия в Сърбия

ЕК реагира на опитите за дискредитиране на евродепутати от наблюдателната мисия в Сърбия
БТА

От Брюксел очакват изборите да бъдат проведени в съответствие с европейските и международните стандарти

Европейската комисия заяви, че приема сериозно всеки опит за дискредитиране на евродепутати, участващи в наблюдателната мисия за парламентарните избори в Сърбия, насрочени за 25 октомври.

Говорител на Комисията подчерта, че мисията е организирана по искане на сръбската страна. Той призова Белград да сътрудничи конструктивно с международните наблюдатели и да отчита значението на усилията за гарантиране на демократичен изборен процес.

От Брюксел очакват изборите да бъдат проведени в съответствие с европейските и международните стандарти. Говорителят посочи, че ЕС следи внимателно подготовката за вота и подчерта значението на свободните, честни и прозрачни избори за демократичното управление.

По-рано тази седмица председателят на сръбския парламент и изпълняваща длъжността президент Ана Бърнабич изпрати писмо до председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, в което изрази възражения срещу състава на европейската наблюдателна делегация. Особено внимание тя обърна на избора на Андреас Шидер за ръководител на мисията.

Според Бърнабич предишни публични изяви и действия на някои от членовете на делегацията пораждат съмнения относно тяхната политическа безпристрастност.

 

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