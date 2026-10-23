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Моуриньо готви изненада с Валверде за Ел Класико

Моуриньо готви изненада с Валверде за Ел Класико
Facebook/ Real Madrid C.F.

Капитанът на Реал Мадрид може да си партнира с Дензъл Дъмфрис по десния фланг

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо обмисля нетрадиционен тактически ход за дербито срещу Барселона. Португалецът може да използва едновременно Федерико Валверде и Дензъл Дъмфрис в дясната зона на терена.

При подобна схема нидерландецът би действал като краен защитник, а Валверде ще получи по-офанзивна роля и по-голяма свобода да атакува по фланга.

Уругваецът започна като десен бек при последователните победи с 4:1 над Севиля и РБ Лайпциг. Представянето му в Шампионската лига е убедило Моуриньо да обмисли запазването на този експеримент, въпреки че разполага със специализирани играчи на позицията като Дъмфрис и Трент Александър-Арнолд.

Идеята се роди при драматичния обрат срещу Рома. Реал изоставаше с 1:3 на „Стадио Олимпико“, когато Валверде беше преместен на десния бек, а мадридчани впоследствие стигнаха до победата.

Макар капитанът да е признавал, че не се чувства напълно комфортно в тази роля, статистиката показва значително по-голямото му влияние върху играта. Срещу Лайпциг той регистрира 116 докосвания до топката, докато срещу Атлетико Мадрид имаше 37, а срещу Виляреал - 52.

Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид е в неделя от 22:00 часа.

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