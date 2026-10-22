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Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“
АП/БТА

Голяма делегация на клуба ще присъства на церемонията в Лондон

Реал Мадрид ще има сериозно присъствие на церемонията по връчването на „Златната топка“, след като бойкотира последните две издания, съобщава френският вестник „Екип“.

Испанският клуб отказа да присъства през 2024 година, след като стана ясно, че Родри е изпреварил Винисиус Жуниор за голямото отличие. Година по-късно единственият представител на Реал Мадрид на галата беше футболистката Каролин Уеър.

Този път клубът ще изпрати голяма делегация в Лондон. Сред присъстващите се очаква да бъдат четиримата номинирани за „Златната топка“ Килиан Мбапе, Марк Кукурея, Джуд Белингам и Винисиус Жуниор.

На церемонията трябва да присъстват още Тибо Куртоа, който е сред кандидатите за най-добър вратар, както и номинираните за най-добри млади футболисти Ян Диоманде и Фелисия Шрьодер.

Масовото присъствие на представители на Реал Мадрид засилва очакванията, че клубът може да спечели поне едно от отличията. Церемонията ще се проведе в понеделник вечер в Лондон.

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