Давид Силва изненада с избора си за „Златната топка“ и предупреди Реал Мадрид

Давид Силва направи изненадващ избор за носител на „Златната топка“. Бившата звезда на Манчестър Сити и испанския национален отбор постави на първо място Фабиан Руис заради успехите и ключовата му роля в Пари Сен Жермен и националния тим.

„За мен отборният аспект е на първо място, защото иначе не можеш да спечелиш нищо. Но ако трябваше да дам наградата на някого, това щеше да бъде Фабиан Руис, защото през последните две години той спечели най-много титли“, заяви Силва.

Според световния и двукратен европейски шампион приносът на полузащитника често остава в сянка въпреки силното му представяне.

„Той беше важен футболист за ПСЖ, както и за националния отбор. Не му се отдава достатъчно голямо значение и не знам защо, защото е велик играч. Много го харесвам. Тихомълком свърши невероятна работа“, добави бившият плеймейкър.

Силва не пропусна да спомене и Родри, който вече спечели престижната индивидуална награда.

„Родри вече я спечели, иначе щях да посоча и него“, пошегува се испанецът.

Бившият футболист коментира и битката за титлата в Ла Лига. При разлика от шест точки между Барселона и Реал Мадрид той смята, че каталунците държат съдбата си в свои ръце.

„Ако Барселона продължи така, ще бъде невъзможно за останалите. Отборът е на страхотно ниво, от няколко години играе много добре под ръководството на Ханзи Флик и освен това се подсили отлично. Ако продължат по същия начин, няма да имат съперници“, категоричен беше Силва.

Той все пак предупреди, че Реал Мадрид никога не трябва да бъде отписван, особено ако остане близо до лидера до решаващата част от сезона.

„Реал Мадрид си е Реал Мадрид. Никога не трябва да го отписваш, защото разполага със страхотни футболисти. Ако остане близо до Барселона до края на сезона, ще може да се бори. Но ако Барса запази това ниво, не мисля, че Реал ще има шанс.“

Силва прекрати професионалната си кариера през лятото на 2023 година, но предстои отново да се появи на терена. Испанецът ще облече екипа на хонконгския Ша Тин за един специален мач.