Мистериозен плик и опит за влияние: Тайна история от „Златната топка“

Бившият директор на „France Football“ и ръководител на „Златната топка“ Паскал Фере разказа любопитна история за опит на футболен агент да популяризира кандидатурата на свой клиент.

В интервю за „Marca“ Фере разкри, че представител на номиниран футболист е поискал среща с него. По време на разговора агентът представил постиженията на играча и директно попитал дали Фере може да защити кандидатурата му пред журито.

„Един агент искаше да се срещне с мен. Неговият футболист беше сред номинираните. След като ми обясни и похвали постиженията му, ме попита дали мога да „продам“ кандидатурата пред журито“, разказа Фере.

Бившият ръководител на наградата отказал да се намеси в полза на футболиста. Малко по-късно срещата взела още по-неочакван обрат.

Фере се отдалечил за кратко, за да проведе телефонен разговор. Когато се върнал, агентът вече бил напуснал, но върху масата останал плик.

„Взех го и го предадох на рецепцията. Не знам какво е имало вътре“, заяви Фере.

Двамата се срещнали още няколко пъти след случилото се, но повече не обсъдили нито плика, нито неговото съдържание.

Самоличността на агента и футболиста не е разкрита. Според информацията играчът е бил част от клуб във Висшата лига, но никога не е печелил „Златната топка“.

Разказът на Фере отново поставя въпроса доколко кампаниите, контактите и действията на агентите влияят върху публичния образ на кандидатите за най-престижната индивидуална награда във футбола.