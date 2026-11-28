Съпредседателят на "Да, България“ Ивайло Мирчев разкритикува премиера Румен Радев за изказванията му относно приемането на България в еврозоната и процедурата на Европейската комисия за прекомерен бюджетен дефицит.

"Наложи се ЕК отново да обяснява на Радев елементарни факти. Този път заради внушенията му, че приемането ни в еврозоната може да е било политически мотивирано, след като сега ЕК установява сериозни проблеми с бюджетния ни дефицит“, написа Мирчев във Facebook.

Той подчерта, че приемането на еврото и процедурата за прекомерен дефицит са две отделни решения.Първото е взето след проверка на критериите през юни 2025 г., а второто се основава на последващи данни и оценка на действията на правителството през 2026 г.

Мирчев отправи критики към управляващите и по отношение на втория пенсионен стълб и европейския заем за Украйна.

По думите му Радев първоначално е заявявал, че България няма да участва в заема, а впоследствие е обявил готовност страната да се включи в бюджетната му част. Според Мирчев разделението на заема, представено от управляващите като дипломатически успех, е присъствало в предложението на Европейската комисия още от средата на ноември.

"Проблемът е, че това правителство не прави разлика между пропаганда и действителност. Произвеждат някакви пропагандни версии и обявяват всяко отстъпление за триумф“, коментира съпредседателят на "Да, България“.

"Само че в Брюксел не можеш да отричаш собствените си документи, да приписваш на себе си вече взети решения и да обвиняваш ЕК в политически мотиви всеки път, когато фактите не ти харесват. А едновременно с това да очакваш доверие и европейски пари“, допълни Мирчев.

Той предупреди, че действията на правителството могат да имат негативни последици за позициите на страната при предстоящите преговори за бъдещия бюджет на Европейския съюз.

"България има огромен интерес от доверието на европейските си партньори при преговорите за бъдещия бюджет на ЕС. Репутационните щети не са абстрактна неприятност. Те могат да ни струват скъпо“, заяви Мирчев.

В края на публикацията си той сравни управлението със стар руски камион ЗИЛ без спирачки, обвинявайки кабинета, че вместо да предприеме мерки за поправяне на бюджета и възстановяване на доверието, продължава да представя действията си като успех.