Бюджетът за 2027 г. е катастрофа за България, тъй като за първи път от 2012-2013 г. насам води до обедняване на населението. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти във Видин след среща с членове и симпатизанти на партията.

По думите му в срещата са участвали над 100 души, които са поставили въпроси за поскъпването на живота, липсата на инвестиции и забавеното изграждане на пътя Видин-Ботевград.

Василев разкритикува намаляването на средствата за пътната отсечка, която е от ключово значение за икономическото развитие на Северозападна България.

Според него в бюджета за 2024 г. са били предвидени 204 млн. евро за трите лота на проекта, докато в настоящата финансова рамка са заложени едва 62 млн. евро. Сумата е по-ниска дори от първоначално планираните 68 млн. евро.

Лидерът на ПП заяви, че партията отново ще постави въпроса за финансирането на обекта при предстоящите парламентарни обсъждания на бюджета.

Като основни условия за развитието на Видинския регион той посочи завършването на пътя, изграждането на газова връзка за индустриалната зона и използването на геотермална енергия.

Василев припомни, че проект за геотермална енергия е бил включен в Националния план за възстановяване и устойчивост, но впоследствие е отпаднал.

Според него регионът може да привлече обратно част от напусналите го жители само ако предлага добре платени работни места, качествено здравеопазване и образование.

Бившият финансов министър отправи критики и към заложената политика по доходите.

По думите му бюджетът предвижда увеличение на възнагражденията с 5%, което не обхваща всички заети в държавния сектор, при отчетена инфлация от 6% за предходния месец.

Той обърна внимание и на пенсионната политика, като посочи, че въпреки предвиденото увеличение от 7,8% около 1,2 млн. пенсионери ще продължат да получават доходи под линията на бедност.

Според представените от Василев данни от 1 юли минималната пенсия ще бъде 374 евро при линия на бедност от 443 евро.

Лидерът на ПП предупреди, че поскъпването на природния газ и електроенергията ще окаже допълнителен натиск върху производителите и крайните потребители.

Като пример той посочи оранжерийното производство, където по-високите разходи за енергия могат да доведат до ново поскъпване на зеленчуците.

Василев обвини управляващите, че не са предвидили достатъчно антикризисни мерки.

Той разкритикува отпадането на възможността училища, детски градини, църкви, студентски общежития и читалища да заплащат електроенергията по цени за битови потребители вместо по промишлени тарифи.

От "Продължаваме промяната" настояват тази мярка да бъде възстановена.

"Най-добрата антиинфлационна мярка е доходите да растат по-бързо от цените", заяви Василев.

Той припомни, че според неговата оценка през 2022, 2023 и 2024 г. доходите са нараствали по-бързо от инфлацията, докато настоящата финансова политика води до обратната тенденция.

В заключение лидерът на "Продължаваме промяната" настоя за изготвянето на нов държавен бюджет от нов министър на финансите.