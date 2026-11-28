Граждани организират протест срещу назначаването на д-р Калин Калинов за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ (ИАМН). Недоволството е предизвикано от факта, че той е работил в частната клиника "Медикус Алфа“ в Пловдив, където през април 2025 г. почина 6-годишният Ангел Райчев след дентална манипулация.

Протестът е насрочен за понеделник, 30 ноември, от 11:30 ч. пред Министерството на здравеопазването.

Сред организаторите на демонстрацията е фондация "Даная“. В разпространена до медиите позиция от организацията посочват, че до деня на назначаването му д-р Калинов е бил представен в платформата "Супердок“ като част от медицинския екип на пловдивската клиника.

Пред "24 часа“ Калинов потвърди, че е работил в лечебното заведение, като уточни, че е имал консултантски договор на четири часа за няколко месеца. По думите му работата му там няма отношение към трагичния случай.

"За мен е важно да излезе обективната истина, ако се наложи да се извърши нова проверка на "Медикус Алфа“, ще я разпиша и ще съдействам“, заяви Калинов.

Случаят с лечебното заведение отново привлече общественото внимание през август, когато стана известно, че служител на Министерството на здравеопазването е разследван във връзка с поддържането на лиценза на болницата.

Здравният министър Катя Ивкова съобщи, че при проверка са установени редица нарушения, сред които извършването на дейности, за които лечебното заведение няма разрешение.

На 2 септември министърът е получила доклад от ИАМН с предложение за отнемане на разрешителното на болницата. Впоследствие Административният съд в Пловдив спря предварителното изпълнение на министерската заповед до приключване на съдебното производство, поради което лечебното заведение продължава да работи.

По същото време, когато ще се проведе протестът в понеделник, здравният министър е поканила на среща бащата на починалия Ангел.

Сред основните искания на организаторите са незабавното освобождаване на новоназначения директор на ИАМН и пълна публичност на процеса по вземане на решения за подобни назначения.

Гражданите настояват още за извършване на проверки, поемане на отговорност и отговори относно организацията на детската спешна помощ и прилагането на триажа.

"Не приемаме повече родители да бъдат препращани от институция към институция, докато същите тези институции си прехвърлят отговорността“, заявяват организаторите.

След обществената реакция Министерството на здравеопазването излезе с позиция, че проверките в "Медикус Алфа“ ще продължат въпреки назначаването на новия директор на "Медицински надзор“.