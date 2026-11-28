Русия и Украйна си размениха масирани атаки с безпилотни летателни апарати през изминалата нощ. Москва обяви, че е свалила 1246 украински дрона, докато Киев съобщи за неутрализирани 141 от общо 162 руски безпилотни апарата.

Според украинските военновъздушни сили руската атака е започнала около 18:00 часа вчера. Използвани са дронове "Шахед", включително 74 с реактивни двигатели, както и безпилотни апарати "Гербера" и дронове примамки "Пародия", предаде Укринформ.

Дроновете са били изстреляни от руските градове Орел, Милерово и Курск, както и от окупирания Донецк и селището Хвардийске на Кримския полуостров.

В отблъскването на атаката са участвали украинската авиация, зенитно-ракетни подразделения, средства за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи.

Въпреки действията на противовъздушната отбрана са регистрирани попадения на 13 места, а на други седем са паднали отломки от свалени дронове.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи за безпрецедентна по мащаб атака с украински безпилотни апарати срещу територията на страната.

"През изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 1246 дрона", се посочва в съобщението на ведомството, цитирано от Франс прес.

Според Москва дроновете са били засечени над множество руски области, сред които Брянска, Белгородска, Курска, Ростовска, Воронежка, Московска и Волгоградска, както и над Краснодарския край, Башкортостан и анексирания Кримски полуостров.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че към руската столица са били насочени 462 украински дрона.

По думите му повечето са били неутрализирани на значително разстояние от града, като той посочи и че 123 безпилотни апарата са унищожени при приближаването им към Москва.

Собянин не предостави информация за евентуални жертви или материални щети.

Масираните въздушни удари показват продължаващото използване на безпилотни системи във войната между Русия и Украйна, като атаките все по-често обхващат и райони далеч от фронтовата линия.