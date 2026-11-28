Бившият служебен министър-председател Андрей Гюров призова за обществено единство след нападенията над привърженици на Левски в Марсилия. В публикация във Фейсбук той подчерта, че солидарността между футболните фенове трябва да служи за пример и на българските политици.

"Не е нужно да чакаме поредната трагедия, за да си припомним какво ни свързва. Не е нужно да сме от един отбор, за да сме едно общество. И е време ние, политиците, да започнем да даваме пример за това, вместо да очакваме обществото да го дава на нас", написа Гюров.

Повод за думите му са нападенията срещу български привърженици по време на гостуването на Левски на Олимпик Марсилия, при които пострадаха 11 български граждани.

Бившият премиер обърна внимание на реакцията на футболната общественост в България, като посочи, че привърженици на различни отбори са загърбили съперничеството си, за да изразят подкрепа за пострадалите.

"Има нещо, което българските футболни фенове показаха през последните два дни и което ние, българските политици, все по-трудно успяваме да покажем", заяви той.

"Хора, които до вчера са стояли от двете страни на стадиона, днес застават един до друг. Без да се отказват от различията си. Вчера всички бяхме "Левски"", допълни Гюров.

Според него случилото се показва необходимостта обществото да преоткрие способността да приема различията, без те да се превръщат в причина за вражда.

"Може би точно това трябва да преоткрием и извън стадионите – способността да бъдем съперници, без да бъдем врагове. Да се уважаваме и да се пазим въпреки различията си", подчерта той.

Гюров осъди категорично насилието в Марсилия и настоя извършителите да бъдат наказани, а институциите, отговорни за сигурността на стадиона, да понесат своята отговорност.

"Случилото се в Марсилия е недопустимо. Извършителите трябва да бъдат наказани, а институциите, допуснали насилието, да понесат отговорност. Българските институции са длъжни да настояват за това докрай", заяви бившият министър-председател.

Той отправи и послание към френските власти, като подчерта, че защитата на българските граждани е напълно съвместима с европейските ценности.

"Не смятам, че трябва да избираме между това да бъдем европейци и това да защитаваме българските граждани. Тъкмо обратното. Като европейци имаме и правото, и самочувствието да изискваме от Франция същото, което бихме изисквали от България, ако подобно нещо се беше случило в София", написа Гюров.

В публикацията си той отбеляза, че към момента на написването ѝ двама български граждани все още са били в болница във Франция, и им пожела бързо възстановяване.

Междувременно българските власти обявиха готовност да изпратят военен самолет "Спартан" за транспортиране на пострадалите, когато здравословното им състояние позволи това.