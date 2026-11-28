Стойността на някои от най-впечатляващите кукерски костюми в Югозападна България достига изключително високи суми, като изработката на отделни облекла надхвърля 30 000 евро.

С наближаването на празниците поскъпването на естествените кожи и чановете допълнително увеличава разходите за създаването им. Въпреки това хората, посветили се на кукерството, не възнамеряват да се откажат от обичая. Това заяви пред bTV Иван Иванов, майстор на кукерски костюми, който съхранява десетки свои изработки в дома си.

Цените на най-висококачествените материали достигат 5000-6000 евро за брой тази година, посочи Иванов. За направата на един костюм са необходими минимум четири или пет качествени кожи, което обяснява и високата му себестойност. На пазара се предлагат и по-бюджетни варианти на стойност между 500 и 2000 евро, но най-впечатляващите облекла се изработват от кожи с дълъг и гъст косъм.

Високата цена на костюмите се дължи не само на материалите, но и на продължителната и трудоемка изработка. Разресването на кожата може да отнеме от един до два-три месеца в зависимост от дължината на косъма. Обработката се извършва прецизно и се повтаря през определени интервали, докато се постигне желаният резултат.

Иван Иванов свързва поскъпването на кожите и с намаляването на животновъдните стопанства, които в миналото са били основен източник на тези материали. По думите му в райони като Карлово, Калофер и Левски някога е имало големи стопанства с многобройни стада, но част от тях вече са закрити. Така предлагането на качествени кожи е намаляло, което е довело и до повишаване на цените.

Въпреки нарастващите разходи почитателите на кукерските обичаи не се отказват от традицията. За тях тя е част от националното богатство и са готови да продължат да влагат време, усилия и средства в опазването ѝ.