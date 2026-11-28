Цените на коледните базари в София предизвикаха оживени дискусии в социалните мрежи през последната седмица. Появиха се твърдения за наеми от 20 000 евро за търговските къщички, високи цени на храните и напитките и масово неиздаване на касови бележки.

На този фон NOVA направи сравнение на цените на традиционни коледни продукти в България, Германия и Франция.

Във френския град Колмар чаша греяно вино струва между 3,50 и 4 евро. В Страсбург цената е по-висока – между 4,50 и 6 евро.

В германския град Дюселдорф посетителите трябва да платят по 5 евро за чаша греяно вино и за наденичка в хлебче. Така комбинацията от двете струва общо 10 евро.

За сравнение, на коледните базари в София чаша греяно вино се предлага за около 3 евро, а средната цена на вурст е 5 евро. Това означава, че за двете посетителите плащат приблизително 8 евро.

Проверката на NOVA показва, че греяното вино в столицата е по-евтино от това в разгледаните германски и френски градове, докато цената на наденичките е сходна с тази в Дюселдорф.

Друг проблем, който предизвиква обществено недоволство, е неиздаването на касови бележки.

Според репортажа касови бележки не са били предоставени и при проверените покупки във Франция и Германия.

Междувременно Националната агенция за приходите (НАП) е извършила 20 проверки на коледните базари в България, при които са установени 16 нарушения, свързани с неиздаване на касови бележки.

От приходната агенция призовават потребителите винаги да изискват документ за покупката си, независимо дали пазаруват в магазин, на коледен базар или ползват услуга.

По-рано заместник изпълнителният директор на НАП Христо Марков съобщи, че наемите на някои търговски къщички достигат близо 15 000 евро.

Той уточни, че приходната агенция няма правомощия да определя цените на предлаганите продукти, стига търговците да спазват законодателството.

Сравнението показва, че цените на част от традиционните коледни продукти в София не надвишават тези в разгледаните европейски градове. Въпреки това въпросите за търговските надценки и спазването на данъчните изисквания остават актуални.