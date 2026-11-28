Напрежението между Саудитска Арабия и йеменските хуси отново се изостри, след като оглавяваната от Рияд военна коалиция съобщи, че е прехванала крилата ракета, изстреляна към саудитската столица. Междувременно хусите обявиха, че саудитските сили са нанесли въздушни удари по контролирания от тях град Сана, предаде Франс прес.

"Противовъздушната отбрана прехвана и унищожи крилата ракета, изстреляна от терористичната групировка на хусите към района на Рияд", заяви говорителят на коалицията Турки ал Малки.

От своя страна медиите на хусите съобщиха за саудитски бомбардировки срещу столицата Сана, при които са били ранени 14 души.

Според същите източници ударите са нанесли щети на осем жилищни сгради и три магазина в квартал "Бир Абу Шамлах".

Съобщава се и за двама ранени цивилни при саудитски обстрел в северната провинция Хатаб.

При три въздушни атаки срещу пристанищния град Мока в Югозападен Йемен е била повредена електроцентрала, твърдят още медиите на хусите.

Информацията за пострадалите и нанесените материални щети не е независимо потвърдена.

Новата размяна на удари засилва опасенията от разрастване на конфликта в Йемен, където хусите контролират столицата Сана и значителни части от северната територия на страната.

Саудитска Арабия оглавява военна коалиция, която се намеси в гражданската война в Йемен през 2015 г. в подкрепа на международно признатото правителство срещу хусите.

Въпреки дипломатическите усилия за трайно уреждане на конфликта, напрежението между страните продължава, а цивилното население остава изложено на последствията от военните действия.