Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували саудитската петролна рафинерия в Рас Танура и за пореден път са нанесли удар по финансовия квартал на столицата Рияд, предаде Ройтерс.

Говорител на групировката съобщи, че рафинерията е била подпалена, а атаката срещу финансовия квартал е третата поред.

По-рано водената от Саудитска Арабия коалиция обяви, че противовъздушната ѝ отбрана е свалила четири дрона в района на рафинерията в Рас Танура, разположена на брега на Персийския залив.

Рафинерията е най-голямата в Саудитска Арабия и е част от стратегически комплекс, който играе ключова роля за износа на саудитски петрол.

Междувременно саудитската Гражданска защита съобщи, че 11 души са били ранени при вчерашната атака срещу небостъргач във финансовия квартал на Рияд.