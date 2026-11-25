Най-малко 20 души остават заложници на въоръжена група, която се е барикадирала в супермаркет в колумбийския град Картахена. Преди това нападателите са освободили други 10 души, съобщиха президентът Абелардо де ла Есприела и националната полиция във вторник.

Заложническата криза започнала, след като полицията осуетила опит на въоръжената група да отвлече брониран автомобил за превоз на пари от търговски център. След намесата на силите на реда нападателите се укрили в супермаркет от веригата Exito, където задържали намиращите се вътре хора, съобщава Ройтерс.

Властите засега не разкриват самоличността на нападателите и заложниците. Президентът Абелардо де ла Есприела заяви, че държавата ще предприеме всички необходими действия за освобождаването на пленените.

Заради операцията по овладяване на ситуацията летище „Рафаел Нунес“ в Картахена временно спря кацанията за около 45 минути. Военните използвали една от пистите, а след приключването на действията полетите били възобновени.

Междувременно в страната беше съобщено и за друг сериозен инцидент. Автомобилна експлозия в град Вилявисенсио, административен център на департамента Мета, рани 22 души. Взривът е станал през нощта в близост до правителствени сгради. До момента никоя въоръжена групировка не е поела отговорност за нападението.

По информация на кмета Александер Баеро Санабрия повечето пострадали са с леки наранявания. Един от ранените е в стабилно състояние след претърпяна операция. Експлозията е нанесла щети на около 500 обекта, включително жилищни и търговски сгради.

При посещението си на мястото на взрива президентът Де ла Есприела предупреди извършителите, че ще понесат отговорност за човешките жертви и материалните разрушения.