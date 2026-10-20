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Трагедия в Колумбия: 14 загинали при срутване на незаконна златна мина

Трагедия в Колумбия: 14 загинали при срутване на незаконна златна мина
БТА

Инцидентът е станал в селския район Чамберо, на територията на община Санта Барбара де Искуанде в департамент Нарино

Най-малко 14 души са загинали, а други седем са пострадали при срутване на незаконна златна мина в югозападната част на Колумбия. За трагедията съобщава Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Инцидентът е станал в селския район Чамберо, на територията на община Санта Барбара де Искуанде в департамент Нарино.

Спасителните екипи вече са приключили операциите по издирване на затрупаните миньори, потвърди губернаторът на Нарино Луис Алфонсо Ескобар.

Властите настояват за по-строг контрол и безопасни условия на труд

След трагедията губернаторът отправи призив към централното правителство, Националната служба за мините и Министерството на енергетиката и мините да ускорят процедурите по узаконяване на нерегламентираните минни обекти.

Целта е да бъдат въведени по-високи стандарти за безопасност и да се ограничат рисковете за живота на работещите в сектора.

Това не е първият подобен инцидент в региона. През август други 13 души загинаха при срутване на мина в град Поликарба, отново в департамент Нарино.

Незаконният добив на злато остава сериозен проблем в селските райони на Колумбия. Много от мините функционират без необходимите разрешителни, технически контрол и защитни съоръжения. Липсата на адекватни мерки за безопасност превръща работата под земята в ежедневен риск и нерядко води до трагедии с множество жертви.

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