Жестоко нападение срещу депутат в Австралия: Прегазиха я два пъти с автомобил

Австралийският депутат Хелън Хейнс е в критично състояние, след като беше блъсната два пъти с автомобил при предполагаемо умишлено нападение. 65-годишната независима депутатка е настанена в болница в Мелбърн, където е претърпяла спешна операция. Според местни медии вследствие на тежките травми тя е загубила единия си крак, съобщава Би Би Си.

Инцидентът е станал вчера следобед пред депутатския ѝ офис в град Уангарата, щата Виктория.

По информация на австралийския министър на вътрешните работи Тони Бърк шофьорът е направил обратен завой, за да насочи автомобила си към Хейнс. След като я блъснал, той дал на заден ход и я ударил повторно.

Премиерът на Австралия Антъни Албанезе определи случилото се като „умишлен акт“.

Заподозреният е задържан от очевидци

На мястото на нападението е арестуван 43-годишен мъж от близкото населено място Тарауинджи. Преди пристигането на полицията той е бил задържан от граждани, станали свидетели на случилото се.

Местни медии идентифицират заподозрения като Брендън Нюджънт, известен в района с дейността си като екологичен активист.

Мъжът е разпитван от полицията, която преценява какви обвинения да му бъдат повдигнати. Сред възможните е причиняване на телесна повреда на лице, заемащо публична длъжност – престъпление, за което се предвиждат до 10 години затвор.

Разследващите определят нападението като изолиран случай. Мотивите за действията на заподозрения все още не са установени.

Политически шок в Австралия и международни реакции

Нападението предизвика остра реакция сред австралийските политици, включително представители на различни партии. Случаят засили опасенията от политическо насилие в страната, където подобни нападения са сравнително редки.

Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Лъксън съобщи, че е разговарял с австралийския си колега Антъни Албанезе и е изразил подкрепата и съпричастността на страната си.

Лъксън определи случилото се като „ужасни обстоятелства“ и подчерта, че все още няма яснота за мотивите на нападателя.

„Фактите все още не са напълно изяснени, включително какъв е бил мотивът, но това безспорно е тревожно развитие за Австралия“, заяви той пред журналисти.

Външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс също осъди нападението.

„Насилието няма абсолютно никакво място в политиката“, написа той в социалната мрежа X.

Междувременно Хелън Хейнс остава под интензивно лекарско наблюдение в болница „Алфред“ в Мелбърн, а разследването на обстоятелствата около нападението продължава.