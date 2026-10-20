Започва делото срещу обвинените в мъчения и убийства на животни в Свищов

Очаква се днес в Районния съд в Свищов да започне делото срещу Анита Вачкова и Детелин Аврамов, обвинени в жестокост към животни и създаване и разпространение на порнографски материали.

Двамата бяха задържани през февруари 2026 година при специализирана операция на ГДБОП и прокуратурата. Обвинителният акт срещу тях беше внесен в съда в края на септември.

Според разследващите обвиняемите са извършвали престъпната дейност в продължение на близо 10 години. Твърди се, че през този период са заснемали видеоклипове с мъчения и убийства на животни, които впоследствие са разпространявали срещу заплащане в интернет.

По данни на разследването част от материалите са били продавани за по няколко хиляди евро.

Случаят стана публично известен след акцията през февруари, когато двамата бяха задържани по подозрения за системно насилие над животни.

Днешното съдебно заседание се очаква да се проведе при закрити врата заради характера на материалите, предмет на делото.