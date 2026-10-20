"Една от раните е можело да бъде фатална" - лекар за намушканото в Карнобат дете

Пет прободни рани в гърба, нараняване под ключицата и почти срязана устна. Това са травмите, с които 14-годишният ученик от Карнобат е приет по спешност в болница в Бургас, след като е бил нападнат с нож от свой връстник. На места раните са достигали около 10 сантиметра дълбочина.

„Детето, естествено, беше шокирано, обляно в кръв. Рядко се виждат такива картини, особено при деца“, разказа детският хирург д-р Христов, извършил първоначалния преглед на пострадалото момче, пред НОВА ТВ.

По думите му екип от трима лекари – хирурзи и ортопеди – е посрещнал детето в болницата. При прегледа са установени пет прободни наранявания в лявата част на гърба, още едно под ключицата и сериозна рана в дясната част на устната.

„Раните бяха сравнително дълбоки, на места около 10 сантиметра. За щастие те бяха в проекциите на жизненоважни органи, но не проникваха в гръдната кухина“.

Най-сериозно притеснение е предизвикало нараняването под ключицата, което се намира в непосредствена близост до голям кръвоносен съд.

„Тя е в проекцията на много голям кръвен съд. Ако той беше засегнат по-сериозно, най-вероятно детето нямаше да стигне до болницата".

При постъпването си момчето е било силно уплашено и стресирано, но е можело да разговаря с медицинския екип. Към момента състоянието му е добро. Детето е прекарало нощта спокойно, а лекарите отчитат благоприятно развитие. Очаква се то да остане в болницата около седмица, докато приключи антибиотичното лечение и медиците проследят зарастването на раните.

По отношение на информацията, че нападението е извършено с джобно ножче, д-р Христов уточни, че не може да определи какво точно е оръжието.

Инцидентът е станал в понеделник около 11:00 часа на тренировъчно игрище в близост до Професионалната гимназия по селско стопанство в Карнобат.

По първоначална информация между двамата 14-годишни ученици е възникнал конфликт, който е прераснал във физическа саморазправа. Единият от тях е извадил нож и е ранил съученика си, след което е избягал. По-късно е бил установен и задържан от полицията.

Случаят е поет от Районната прокуратура в Бургас. Към момента полицията и прокуратурата се въздържат от подробни официални коментари предвид непълнолетието на двамата участници.

По неофициална информация се обсъжда възможността случаят да бъде прехвърлен към окръжната прокуратура с оглед на тежестта на деянието и евентуалната му правна квалификация. Засега няма официално потвърждение, че разследването е преквалифицирано като опит за убийство.