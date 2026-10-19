14-годишен намушка съученик в Карнобат

14-годишен ученик е намушкал свой съученик в гърба след конфликт в Карнобат. Инцидентът е станал тази сутрин, а пострадалото момче е с прободни рани, но без опасност за живота.

Двамата тийнейджъри са възпитаници на Професионалната гимназия по селско стопанство в града.

По първоначални данни напрежението между момчетата е започнало още вчера. Тази сутрин конфликтът е ескалирал и е прераснал във физическа саморазправа, при която единият ученик е нанесъл удари с остър предмет на другия.

Раненото момче е с прободни наранявания, като към момента няма опасност за живота му.

Причините за агресията и обстоятелствата около нападението се изясняват.

Случаят е поет от Районната прокуратура в Бургас.