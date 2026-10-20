Стабилно е състоянието на намушканото 14-годишно момче в Карнобат

Стабилно остава състоянието на 14-годишното момче, което беше намушкано с нож от свой съученик в Карнобат.

Детето е настанено в болница, без опасност за живота.

Между двамата съученици възникна конфликт, който прерасна в сбиване на спортно игрище близо до Професионалната гимназия по селско стопанство. Пострадалото момче е получило седем прободни рани.