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Стабилно е състоянието на намушканото 14-годишно момче в Карнобат

Стабилно е състоянието на намушканото 14-годишно момче в Карнобат
БТА

Момчето е получило седем прободни рани от свой съученик

Стабилно остава състоянието на 14-годишното момче, което беше намушкано с нож от свой съученик в Карнобат.

Детето е настанено в болница, без опасност за живота.

Между двамата съученици възникна конфликт, който прерасна в сбиване на спортно игрище близо до Професионалната гимназия по селско стопанство.

Пострадалото момче е получило седем прободни рани.

След инцидента нападателят е избягал, но по-късно бе открит и задържан от полицията за срок до 24 часа.

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