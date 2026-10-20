Стабилно е състоянието на намушканото 14-годишно момче в Карнобат
Момчето е получило седем прободни рани от свой съученик
Стабилно остава състоянието на 14-годишното момче, което беше намушкано с нож от свой съученик в Карнобат.
Детето е настанено в болница, без опасност за живота.
Между двамата съученици възникна конфликт, който прерасна в сбиване на спортно игрище близо до Професионалната гимназия по селско стопанство.
Пострадалото момче е получило седем прободни рани.
След инцидента нападателят е избягал, но по-късно бе открит и задържан от полицията за срок до 24 часа.